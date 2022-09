Slitta il rientro in campo di chiesa: ecco quando torna

Si allungano i tempi di recupero di Federico Chiesa

Slitta il rientro di Federico Chiesa in campo, l’esterno bianconero tornerà in campo verso novembre prima della sosta per il Mondiale. Ecco quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport:

“La Juventus e il giocatore vogliono trattare l’infortunio al ginocchio con estrema cautela, con il rischio che finisca l’anno solare avendo giocato solo due partite”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pioli su Milan-Napoli: “Le nostre assenze peseranno di più”

Napoli-Spezia, male Ndombele: occorre un migliore inserimento

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: da lunedì al via nuovo anno scolastico