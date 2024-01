Il Mattino – Sopralluogo a Castellammare per il centro sportivo: cosa è emerso

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare del possibile spostamento del centro sportivo da Castel Volturno a Castellammare. Secondo le indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis ha incontrato il prefetto Raffaele Cannizzaro, per parlare dell’area dove un tempo sorgevano le Terme di Stabia, grande 50mila metri quadrati di cui 20mila coperti da fabbricati e 130mila di parco idropinico.

Secondo il quotidiano, inizialmente sembrava essere il luogo ideale per il nuovo centro sportivo e un hub per gli uffici societari, a cui ADL pensa da tempo. Nonostante sia previsto un nuovo aggiornamento, da un primo sopralluogo dei tecnici, è stato constatato che non ci sarebbero gli spazi sufficienti per il centro sportivo, ma solo per gli uffici. Sorge un’altra ipotesi, si potranno utilizzare ulteriori spazi in un’altra area a Torre del Greco.

