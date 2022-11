Corriere dello Sport – Sorteggio Champions, ecco le possibili avversarie del Napoli: Inter di Inzaghi esclusa.

Il quotidiano fa il punto della situazione, in merito alle possibili avversarie del Napoli agli ottavi di Champions League:

“Il Napoli di Spalletti ha chiuso il suo girone di Champions con 5 vittorie e 1 sconfitta, il che significa primo posto in classifica. Lunedì a Nyon, conoscerà l’avversaria degli ottavi di finale, che dovrà essere una seconda degli altri gruppi. Il prossimo turno si disputerà nel mese di febbraio/marzo del prossimo anno (14 e 15 e 21 e 22 l’andata, 7 e 8 e 14 e 15 marzo il ritorno).

Il Napoli non potrà affrontare l’Inter di Inzaghi, che è arrivata seconda nel suo girone, perché agli ottavi non si possono affrontare squadre della stessa nazione. Non potrà vedersela neanche con il Liverpool, che era nel suo gruppo. Avendo vinto il raggruppamento, il Napoli sarà testa di serie agli ottavi, il che significa che giocherà il ritorno al Maradona. Non esiste più la regola dei gol fuori casa negli scontri andata-ritorno, dunque a parità di segnature si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori.

Il Napoli, al momento, potrebbe affrontare negli ottavi di finale l’Eintracht di Francoforte, il Club Brugge e il Borussia Dortmund. Eventualmente, il Salisburgo, il Psg o il Benfica, Real Madrid, Lipsia o Shakthar Donetsk. Dipenderà da come si concluderanno gli altri gruppi, con le partite in programma tra questo pomeriggio e questa sera”.

