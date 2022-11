Corriere dello Sport – Lobotka sempre più leader: si è caricato il Napoli sulle spalle.

La sconfitta ad Anfield contro il Liverpool è un boccone amaro per la squadra di Spalletti, che fino ad ora, ha portato avanti un gioco innovativo e rivoluzionario. Tuttavia, tra i dispiaceri c’è da sottolineare l’incredibile importanza dell’insostituibile Lobotka:

“Senza Lobotka, che è insostituibile, il Napoli si è abbassato, ha concesso campo e corner al Liverpool, mentre Lobo rifiatava in panchina, recuperava dopo aver corso tantissimo, incollato (spesso) a Firmino ma poi anche rincorso per tutta la partita dal brasiliano e da ogni avversario che provava invano a fermarlo. Con la sua solita corsa a tagliare gli altri, in diagonale, Lobotka si è caricato il Napoli sulle spalle, ha chiesto ai compagni di inseguirlo, ormai si sente sempre più leader e ha consigli per tutti, come quando nel primo tempo ha invitato Ostigard a giocare la palla corta piuttosto che lanciarla lunga a sinistra con qualche errore”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli.

