Sozza promosso dai quotidiani: gestione uniforme

Le polemiche prima del big match tra Inter e Napoli non sono mancate, questo perché ad arbitrare la gara di San Siro è stato scelto Simone Sozza, di provenienza milanese. Tuttavia, il direttore di gara è stato abile a scongiurare tutti i giudizi negativi, gestendo degnamente la situazione in campo. Difatti, il suo lavoro è stato definito uniforme: “Sceglie un inizio ‘conservativo’ da un punto di vista disciplinare, poi in quattro minuti estrae quattro volte il cartellino giallo”.

Inoltre, da sottolineare, è stato corretto non assegnare il rigore reclamato nel primo tempo da Lukaku, visto e considerato che l’intervento di Rrahmani non è stato falloso, inoltre, la posizione del belga si trovava in offside al momento del tocco di Dzeko. Sozza viene premiato con un 6,5 in pagella.

