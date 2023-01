Umtiti in lacrime, insulti razzisti durante Lecce-Lazio

Vergognoso episodio subito da Umtiti durante Lecce-Lazio

Ancora una volta il razzismo entra in uno stadio di calcio, questa volta è toccato a Samuel Umtiti che nel corso della gara tra Lecce e Lazio ha subito cori offensivi da parte dei tifosi biancocelesti. A riportare la notizia e a far luce su quanto accaduto è Le Parisien, che in un articolo pubblicato oggi ha così commentato:

“Abbiamo dovuto assistitere ad Umtiti in lacrime tra le braccia del suo presidente, mentre i suoi sostenitori cantavano il suo nome. Questo tipo di comportamento, è diventato un’abitudine in diversi stadi italiani e non è la prima volta per i tifosi laziali. Lo scorso novembre, le autorità sportive italiane hanno annunciato indagini sui cori antisemiti durante il derby contro la Roma. Nell’ottobre 2021, in Europa League, il calciatore del Marsiglia Bamba Dieng sarebbe stato vittima di versi di scimmia. Nel febbraio 2016, la partita Lazio-Napoli fu interrotta per lo stesso motivo, i versi furono rivolti al difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly”.

Fonte immagine in evidenza: flikr.com

