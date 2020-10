Spadafora, DPCM: “Niente stop allo sport professionistico, solo amatoriale”

Vincenzo Spadafora commenta così il nuovo DPCM firmato da Giuseppe Conte

Vincenzo Spadafora, Ministro per le Politiche giovanili e Sport, ha commentato il nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio in cui è riportata la decisione di interrompere le attività di sport amatoriale, ribadendo però la volontà di preservare lo sport professionistico.

Queste le sue parole:

“Faremo di tutto affinché lo sport, con tutti i benefici che comporta, non si fermi di nuovo, dal lato sportivo al momento si è deciso di fermare solo le attività amatoriali degli sport di contatto: per intenderci, le “partitelle” organizzate tra amici. Non che non abbiano importanza o non siano utili ma in un momento così difficile, e speriamo per un breve periodo, dobbiamo ritornare a fare qualche sacrificio”.

