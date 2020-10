Gattuso, Napoli: il mister ha scelto l’attacco per la partita contro l’Atalanta

Il mister deve far fronte alle assenze di Elmas e di Insigne

Lo riporta la Gazzetta dello Sport

Gattuso pare aver scelto l’attacco per la partita contro l’Atalanta, per la terza giornata di Serie A e per il successivo impegno in Europa League, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Secondo il quotidiano il posto di Lorenzo Insigne dovrebbe essere ricoperto da Lozano, mentre a destra dovrebbe tornare Politano, che finora non ha trovato spazio da titolare a causa delle ottime prestazioni del Chucky.

Buone notizie per il Napoli: tutti negativi i tamponi

