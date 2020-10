Avv. Grassani, Napoli: “Domani il verdetto, protocollo? Nessuna violazione”

Mattia Grassani, legale del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Repubblica. l’avvocato ha parlato della questione Juve-Napoli e su cosa ci si può aspettare dal verdetto finale del Giudice sportivo.

Queste le parole del legale azzurro:

“La Decisione avverrà domani, è questa la data. Il punto di penalizzazione è una sanzione accessoria che può essere inflitta solo se il Giudice riterrà che il Napoli abbia rinunciato alla gara. Diversamente non potrebbe essere inflitta. Il Napoli non ha violato il protocollo, ha scrupolosamente osservato le prescrizioni delle pubbliche autorità e ha compiuto ogni scelta solo dopo accurato confronto con le stesse. Se dovessero essere ravvisate violazioni dovrebbero essere contestate e noi ci difenderemmo. Se la squadra fosse partita per Torino avrebbe violato la legge”.

