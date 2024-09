Conferenza stampa – Spalletti blocca le polemiche: “Secondo lei, utilizzo la tattica di far cadere i calciatori?!”

Luciano Spalletti, ct della nazionale italiana, è intervenuto in conferenza stampa. Al tecnico è stato chiesto perché nella ripresa, i giocatori italiani si sono ritrovati spesso a terra durante gli scontri di gioco:

Nella ripresa i giocatori italiani cadevano spesso, era una tattica? “Cioè secondo lei utilizzo la tattica di far cadere i calciatori?” Risponde il ct, che dopo aggiunge: “Mah… A me è sembrato che in 2-3 situazioni non c’è stato fischiato fallo. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. E poi durante la partita facciamo ciò che ci porta più vantaggio a noi, non agli altri… Detto ciò, la Francia è una grande squadra e l’Italia ha giocato una grande partita. La cosa più importante per la ripartenza era vedere una squadra in campo”.

