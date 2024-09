La Gazzetta dello Sport – Conte, dall’emergenza all’abbondanza: tutte le possibili scelte

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul nuovo Napoli di Antonio Conte. Il club è passato dall’emergenza assoluta, a una nuova era “ricca di Lukaku (che già si è presentato e si è preso la scena) ma anche di Neves (l’uomo degli assist, persino decisivi), e infine di McTominay, di Gilmour e di Folorunsho, inserito all’ultimo colpo di tosse nella lista e quindi arruolabile. Il Napoli di Conte ha altri tratti somatici, si apre ai duelli, disegna scenari inaspettati”.

Alle spalle di Lukaku non solo Politano della vecchia guardia, ma adesso anche Neres. Anguissa e Lobotka sono stati gli unici centrocampisti a disposizione, ma nell’ultima dalla tribuna ad osservarli c’erano McTominay, Gilmour e Folorunsho, il terzetto che adesso va a comporre e a completare un settore nel quale Conte può sbizzarrirsi: “Ma con gli scozzesi, a sorridere, ci sarà anche Michael Folorunsho, che ha trascorso un’estate insostenibile, dallo stress della cessione all’Atalanta alla frizione interna che l’ha portato per un periodo fuori rosa: ma quella era un’altra epoca, persino un altro Napoli. Come passa il tempo…”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello su Lukaku: “Mi sono sbagliato, è già in forma”

Retroscena Osimhen: non è andato in Arabia Saudita per 5 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi