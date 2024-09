la Repubblica – McTominay, ora il ballottaggio con Anguissa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sui nuovi talenti a centrocampo del Napoli. Billy Gilmour e Scott McTominay, con il secondo che sembrerebbe giocarsi un posto da titolare con Anguissa: “Martedì sarà a Castel Volturno alla ripresa (oggi ancora doppia seduta e test in famiglia con la Primavera) assieme a Gilmour. La sua missione è ambiziosa: conquistare la maglia da titolare. Conte ovviamente deciderà soltanto la prossima settimana, ma uno come Scott nel motore può fare la differenza da subito. In attesa delle novità tattiche di Conte (il centrocampo a tre), il ballottaggio con Anguissa – affronterà martedì lo Zimbabwe con il suo Camerun nelle gare di qualificazione di Coppa d’Africa – diventa quasi automatico. McTominay punterà a un ruolo da protagonista”.

