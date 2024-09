Le Pagelle – Di Lorenzo bocciato dai quotidiani: “Insicuro, non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0”

I quotidiani, hanno giudicato la performance di Giovanni Di Lorenzo, con l’Italia di Spalletti:

La Gazzetta dello Sport, 4: “Insicuro da subito, e non solo nell’imperdonabile pastrocchio dell’1-0. Non si riprende più dallo shock: unica cosa positiva, un salvataggio su Griezmann”.

Corriere dello Sport, 5: “Sembrava di essere tornati all’incubo dell’Europeo dopo 13 secondi, Barcola che gli va via e lui che frana a terra come un bimbo al parco. Schärer lo grazia dal giallo e non è da lui. C’è del buono: chiusura due volte nel cuore della nostra area, dove la Francia poteva farci male. Insomma, non molla mai”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Criscitiello su Lukaku: “Mi sono sbagliato, è già in forma”

Retroscena Osimhen: non è andato in Arabia Saudita per 5 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi