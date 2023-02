Corriere dello Sport – Spalletti deve rinunciare a Raspadori: a rischio anche la Champions.

Secondo le ultime informazioni del quotidiano, Giacomo Raspadori sarebbe stato vittima di un infortunio che lo terrà qualche settimana fuori dal campo: “Giornata di un infortunio che, sebbene il Napoli non abbia ancora comunicato l’entità del problema in attesa della trafila delle analisi, lo costringerà tanto per cominciare a disertare il ritorno a Sassuolo e poi quello in Champions a Francoforte.