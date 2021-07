Spalletti punta tutto su Osimhen: domenica la prima amichevole

Victor Osimhen sarà l’uomo in più per Luciano Spalletti. Il nigeriano in partenza domani per il ritiro di Dimaro.

Victor Osimhen è pronto, il nigeriano vuole dare il tutto per tutto.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulla situazione di Victor Osimhen. Domani prenderà parte al ritiro di Dimaro ed è uno dei big presenti che ha una grandissima euforia e voglia di dare il tutto per tutto, dopo una stagione un po’ sfortunata. Sarà l’uomo in più per Luciano Spalletti. Domani comincerà il lavoro in campo, mentre domenica ci sarà la prima amichevole con la Bassa Anaunia. Sabato 24 ci sarà la seconda contro la Pro Vercelli.

Oggi a Castel Volturno sono in programma test atletici e un altro giro di tamponi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, l’agente di Hysaj: “Abbiamo spinto per il rinnovo senza successo”

Il Napoli si gode Di Lorenzo: ha dimostrato di essere un giocatore completo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Dopo visita negata accoltella il chirurgo, è grave