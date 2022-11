Spalletti vola, il Napoli è da record, Luciano come Sarri

Spalletti eguaglia Sarri, decima vittoria consecutiva e vantaggio record sulla seconda

Napoli da record, Spalletti raggiunge Sarri e vola verso la vittoria. Massimo vantaggio dopo 14 giornate e decima vittoria consecutiva.

Quando a Napoli è stata esposta per 3 anni, un’opera d’amore e bellezza per molti denominata “Sarrismo”, i tifosi azzurri hanno avuto la convinzione che qualcosa di così immaginifico non potesse più essere riproposta ai piedi del Vesuvio. Quando vivi qualcosa di così intenso, i risultati sono superflui e passano in secondo piano. Resta nel cuore la meraviglia di ciò hai ammirato, che hai vissuto. I tifosi azzurri però, si sbagliavano perché quello che sta succedendo quest’anno è ancora più imponente, qualcosa che ha le stigmate per trasformarsi in eterno.

La stagione del Napoli è da record, e Spalletti in un colpo solo ha eguagliato due primati che appartenevano proprio al suo predecessore. Per la terza volta nella loro storia i partenopei hanno raggiunto la decima vittoria consecutiva, eguagliando proprio il Napoli del “Sarrismo”. Non solo, curioso caso del destino, gli azzurri sono la seconda squadra ad avere, dopo 14 giornate, un vantaggio di 8 punti sulla seconda, pareggiando proprio Sarri che però è riuscito a farlo a Torino con la Juve e mai con il Napoli.

“Uomini forti, destini forti”, Spalletti in viaggio verso l’olimpo

Spalletti sta letteralmente volando verso lo Scudetto, trascinato da una squadra che sembra vivere in un sogno che pian piano si sta rivelando realtà. Un vantaggio del genere, non è mai stato sprecato da nessuno. Dal 2000 ad oggi, quando alla quattordicesima si è arrivati con un vantaggio superiore ai 4 punti, è sempre stata vittoria.

In fondo solo gli uomini forti hanno come strada i destini forti. Spalletti non si fermi all’arte di Sarri, voli verso l’olimpo, dove a Napoli solo uno è riuscito ad arrivare e diventi eterno, affiancando Maradona nel Pantheon dei tifosi azzurri.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

Mario Porcaro