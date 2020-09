Speciale Calciomercato, ospite Marika Fruscio. Diretta il 3 settembre ore 21:30

Ripartono le nostre trasmissioni con Speciale Calciomercato

Con l’inizio di Settembre, ritornano le trasmissioni targate ForzAzzurri.net. Vi aspettiamo Giovedì 3 settembre alle ore 21:30, con Speciale Calciomercato in collaborazione con Milano Azzurra. Ospite della puntata, Marika Fruscio che sarà in studio per commentare le ultime vicissitudini del mercato del Napoli. Potrete seguirci, collegandovi alle pagine ufficiali Facebook ForzAzzurri.net – La voce dei tifosi del Napoli E Milano Azzurra 1984. Sarà possibile interagire con commenti sotto la diretta o inviando whatsapp al 333.2129734 . Vi aspettiamo!