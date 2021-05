Spezia, Italiano: “Napoli? Grande squadra, ma noi vogliamo smuovere le classifica”

l’allenatore, da tempo accostato al Napoli, parla della squadra azzurra

In casa Napoli continua a tener banco la questione allenatore. Negli ultimi mesi si sono fatti tantissimi nomi per la panchina azzurra e Vincenzo Italiano è uno di questi. Tuttosport nella sua edizione odierna riporta alcune dichiarazioni dell’allenatore dello Spezia.

Queste le sue parole:

“Sono contento che i giocatori subentrati a Verona abbiano saputo dare il loro contributo, in particolare Agudelo e Saponara. Ma questo è un aspetto su cui insistiamo tanto in settimana, perché tutti i componenti della rosa devono sapere che si può essere decisivi anche subentrando. I punti a disposizione sono ancora tanti, noi abbiamo un piccolo vantaggio e cercheremo di tenercelo stretto. Ora affronteremo il Napoli, una grande squadra, ma per noi sarà fondamentale provare a smuovere ancora la classifica”.

