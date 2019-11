Spogliatoio Napoli – Cesarano: “Si ritrovi amicizia e stima altrimenti non si va da nessuna parte”

Rino Cesarano, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Campania Sport ed ha espresso alcune considerazioni sullo spogliatoio del Napoli.

Secondo Cesarano lo spogliatoio del Napoli non è più unito come un tempo.

“Al di la di tutti i discorsi, è evidente che il problema non è tecnico, lo spogliatoio è malato, la stima tra i calciatori non c’è più . Si vedono troppi egoismi, troppe strette di mano non date e l’esultanza fredda sul gol di Lozano. Non c’è più la compattezza che si respirava prima, il problema è di armonia ed inoltre non vengono seguiti tutti i dettami di Ancelotti. Non si andrà da nessuna parte se non verrà ripristinata l’amicizia tra tutti membri dello spogliatoio, Ancelotti compreso”.

