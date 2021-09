SSC Napoli: “Rimonta strepitosa, la madre di tutte le sfide è azzurra”

La SSC Napoli commenta la rimonta azzurra contro la Juventus.

Da 0-1 a 2-1, prima Matteo Politano e poi Kalidou Koulibaly vanno a segno ribaltando così il risultato di Napoli-Juventus. La squadra di Luciano Spalletti vince così per la terza volta di seguito, portandosi a quota nove punti.

La SSC Napoli commenta così la vittoria:

“Il Napoli scala il K2 e ribalta la Juventus in una rimonta avvincente, struggente ed emozionante. Koulibaly scarica nell’urlo del Maradona l’ultimo pallone della sfida e alza al cielo il boato di un intero popolo. Il Napoli batte la Juventus dopo un sorpasso strepitoso, con l’orgoglio, il cuore, l’anima e il pathos epico di un romanzo sportivo. La Signora si trova davanti per fatalità e cinismo, ma gli azzurri danno un senso alla gerarchia del campo e ribaltano la storia con straordinario impeto, coraggio e vigore. Prima Politano rimette la partita in equilibrio con un guizzo rapace in area, poi mentre la serata volge alla dissolvenza c’è il gigante d’ebano Kalidou che rimette in loop immagini struggenti per Madama e infila di prepotenza il gol della Gloria. Vinciamo noi. Le tre giornate di Napoli, tutte baciate dalla vittoria. E’ azzurra la madre di tutte le Sfide. L’emozione è appena iniziata.”