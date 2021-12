Svolta in Serie A: “Quattro mesi di tasse rinviate e rateizzate per i club”

La Gazzetta dello Sport sulla legge di Bilancio: “Svolta in arrivo. Quattro mesi di tasse rinviate e rateizzate per i club pro”.

“Sono ore di incertezza per il calcio di fronte all’ipotesi di un nuovo giro di vite che potrebbe introdurre l’obbligo di tampone anche per i vaccinati per entrare allo stadio. Ma intanto sta per arrivare una buona notizia sul fronte della legge di Bilancio. La sospensione dei versamenti contributivi e fiscali per quattro mesi dovrebbe entrare nel maxi emendamento del Governo. E si tratterebbe di una boccata di ossigeno per i club in un momento di grandissima difficoltà”.

