Motta: “Vogliamo migliorare, con il Napoli cercheremo di fare bene”

Thiago Motta, ai microfoni di Dazn, analizza il pareggio in casa contro l’Empoli e approfitta per lanciare un’avvertenza al Napoli: “Vogliamo migliorare, con il Napoli cercheremo di fare bene”.

Thiago Motta parla così del prossimo match contro il Napoli:

Vede degli aspetti positivi in vista di Napoli?

“Vedo ogni giorno cose positive. Siamo una squadra che, al di là degli avversari che affronta, sta crescendo. Non sempre riusciamo a fare il nostro gioco, anche perché ci sono avversari forti. Ci sono dei punti in cui stiamo cercando di migliorare ogni giorno. Cercheremo di fare la stessa cosa per affrontare il Napoli, che sappiamo sarà una partita difficile“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Milan, Theo Hernandez da forfait. Il terzino sarà assente contro il Napoli

Da Udine: interesse per Samir Santos dell’Udinese

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La specie umana si estinguerà, ma quando?