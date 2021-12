Zeman: “Spalletti ha sbagliato con Totti, spero che con Insigne vada meglio”

Zdenek Zeman sul Napoli: “Insigne se vuole giocare ancora ad alto livello non deve andare al Toronto. Spalletti? Ha sbagliato con Totti!”

Zdenek Zeman, tecnico del Foggia, nel corso di ‘Countdown’ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di Lorenzo Insigne e del passato di Spalletti: “Se Lorenzo vuole giocare ancora ad alto livello gli consiglio di non andare a giocare in America al Toronto. Lui con me si è sempre dichiarato un Napoletano Doc e quindi spero che resti al Napoli e si accontenti di quello che gli propone la sua società.

Spalletti? Per me è un bravo allenatore, ma con Totti ha sbagliato. Spero che con Insigne le cose vadano meglio”.

