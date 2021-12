FOTO – Offese al capitano: “Senza lo scarparo di Insigne si può fare”

Offese a Lorenzo Insigne – Botta e risposta tra il capitano del Napoli e un tifoso: “Senza lo scarparo di Insigne si può fare”.

Lorenzo Insigne alle prese con un tifoso del Napoli. Tra il capitano azzurro ed un tifoso oggi è andato in scena un breve botta e risposta su Instagram. L’SSC Napoli ha pubblicato un post inerente al match di questa sera a San Siro ed è comparso un commento non certo lusinghiero per il numero 24 partenopeo: “Senza lo scarparo Insigne si può fare”. La risposta di Insigne non si è fatta attendere, che con una serie di emoji ha espresso il suo parere. Di seguito il post:

Fonte foto: Tuttonapoli.net

