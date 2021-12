Di Marzio: “Al Napoli mancano troppi giocatori importanti”

Gianni Di Marzio sul futuro del Napoli: “Se il Napoli dovesse perdere stasera, deve cominciare a guardarsi indietro”.

Gianni Di Marzio, ospite a Guelfi e Ghibellini in onda su TMW Radio, ha esposto la sua opinione in merito al campionato in corso: “L’Inter e l’Atalanta sono state brave ad avere una buona panchina e in più non hanno avuto infortuni, il Napoli no. Se dovesse perdere stasera, deve cominciare a guardarsi indietro. Al Napoli mancano troppi giocatori importanti. Il Milan è in forma: ha Ibra che può inventare i gol al 94esimo”.

