Svolta nell’AIA, gli arbitri andranno in tv, si comincia con Orsato

Con l’avvento di Trentalange alla guida dell’AIA, gli arbitri andranno in tv.

Orsato sarà il primo tra gli arbitri in tv, a riportarlo è Il Corriere dello Sport:

“Clamorosa novità per gli arbitri, che parleranno in tv dopo anni di silenzio: domani il direttore di gara Daniele Orsato sarà ospite di ’90° minuto’ su Rai 2. La presenza in televisione di un arbitro in attività è una novità voluta dall’Aia del nuovo presidente Alfredo Trentalange, che, subito dopo la recente elezione, aveva annunciato un’apertura in questa direzione. Orsato, arbitro di Serie A, eletto il migliore al mondo per il 2020 dall’Iffhs, oggi ha diretto Spezia-Parma 2-2 e domani parteciperà alla trasmissione condotta dal vice direttore di Raisport, Enrico Varriale.”

