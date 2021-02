Ziliani si scatena: “Ecco il motivo della deriva juventina!”

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani, indica quale potrebbe essere il motivo della crisi in casa Juventus.

Secondo Ziliani una grossa fetta di responsabilità è della stampa nazionale che ha esaltato prima Cristiano Ronaldo ed in ultimo Andrea Pirlo indicato con il non plus ultra della guida tecnica di club.

Il tweet

E comunque, la rovinosa deriva della #Juventus verso lo sfacelo in atto è ben testimoniata dai due anni e mezzo di narrazione ai limiti dell’indecoroso su #Ronaldo (c’è spazio anche per l’avvento di #Pirlo) dei fantozziani media italiani.

Nel mio libro. https://t.co/EidzbFfpw0 pic.twitter.com/32iOZKDvxp — Paolo Ziliani (@ZZiliani) February 28, 2021

