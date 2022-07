Tardelli: “Napoli? Non fa mai il passo decisivo, gli basta arrivare tra le prime 4”

Le parole dell’ex campione del mondo sul Napoli che si sta formando

Marco Tardelli ha commentato il momento in casa Napoli alla trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90FM.

Queste le sue parole:

“Ridimensionamento Napoli? Mi aspettavo qualcosa in più ma De Laurentiis ci regala sempre tante sorprese. Si può acquistare qualcuno ora ma non pezzi importanti, ho fiducia in Spalletti ecco. Purtroppo, a Napoli è così la situazione, basta arrivare tra le prime 3/4 e non si cerca mai di arrivare a quel gradino sopra”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, allenamento mattutino: al lavoro tra campo e palestra

Napoli, la decisione di Spalletti dopo l’addio di Koulibaly

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La tentazione di Renzi di correre da solo