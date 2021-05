Tifosi fuori dal Maradona: potrebbero esserci per sostenere la squadra

Secondo l’edizione odierna del quotidiano, il Corriere del Mezzogiorno, per l’ultima di campionato, Napoli-Verona, lo stadio sarà vuoto ma potrebbero esserci i tifosi all’esterno del Maradona.

Anche per l’ultima di campionato i tifosi non potranno prendere parte al match tra Napoli e Verona, ma non è da escludere che possano riunirsi all’esterno per dare massimo sostegno agli azzurri.

Dunque, stadio vuoto per Napoli-Verona, ma potrebbero approdare alcuni tifosi all’esterno del Maradona: “All’esterno dello stadio nel pre-partita qualche voce dovrebbe esserci: nel mondo del tifo organizzato e non solo c’è la voglia di far sentire il proprio sostegno”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, non solo il Napoli su De Paul: tutti i club interessati

Gattuso, l’interesse da parte della Fiorentina diminuisce: ecco perché

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

A Gaza 230 morti, 65 erano bambini