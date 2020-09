Tonali al Milan, ormai è fatta. Si aspetta solo l’ufficialità

Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Attesa a breve l’ufficialità

Il Milan piazza il colpo da 90. E’ fatta per Tonali. Attesa nei prossimi giorni l’ufficialità. Al Brescia 10 milioni subito per il prestito e altri 15 come riscatto.

Da ottimismo sparso a un accordo di massima, il passo è stato molto breve. Il tempo di un week-end, la sgasata che richiede un grande innesto come Sandro Tonali. Che già giovedì potrebbe sostenere le visite mediche col Milan e firmare il contratto. Conteso dalle big in Italia e pure tentato dall’avventura estera come – sempre a vent’anni – era toccato a un altro enfant prodige di nome Verratti. In ogni caso, il futuro del centrocampo italiano sta per passare al Milan: questa è la settimana dell’ufficialità per Tonali, dopo l’intesa raggiunta con il Brescia del presidente Cellino sulla base di un prestito con diritto di riscatto, come riportato dalla versione online de “Il Corriere dello Sport”. Nella sostanza, un pagamento diluito anche se formalmente il club rossonero non ha l’obbligo di acquistare Tonali per intero nella prossima estate. Ma è tutto apparecchiato per il salto di qualità del talentino che ha sempre tifato rossonero. I dettagli sono in fase di definizione: il giocatore avrà un contratto quinquennale da due milioni di ingaggio a stagione (stipendio a salire negli anni successivi, dopo il riscatto).

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pirlo chiama Milik e provoca l’ira di Aurelio De Laurentiis

Calciomercato Napoli – Koulibaly chiede chiarimenti sul suo futuro

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chadwick Boseman ha sposato in segreto Taylor Simone Ledward prima di morire