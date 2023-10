Tonali, gli avvocati pronti a discutere sul patteggiamento

Nella giornata di domani gli avvocati di Sandro Tonali discuteranno in merito al patteggiamento del centrocampista.

Continuano ad emergere novità circa il caso scommesse, in particolare sul patteggiamento del centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana Sandro Tonali.

Secondo quanto si legge sull’odierna edizione de La Gazzetta dello Sport la giornata di domani sarà certamente importante. Gli avvocati del giocatore saranno infatti presenti a Roma per discutere proprio della sua situazione.

Ecco in seguito quanto riportato:

“Nella prossima settimana Sandro Tonali saprà, se non tutto, molto di ciò che lo attende dopo l’autodenuncia per la vicenda delle scommesse vietate consegnata al procuratore Giuseppe Chinè nell’interrogatorio di domenica scorsa. Domani gli avvocati dell’ex centrocampista del Milan, oggi al Newcastle, sono attesi a Roma per discutere di modalità e contenuti del patteggiamento pre-deferimento, quello che automaticamente porta alla riduzione fino alla metà della squalifica.”

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Baroni, all Verona: “Concessi due gol che si potevano evitare, contro queste squadre serve la perfezione”

Due big inglesi su Osimhen: ADL farà un ultimo tentativo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Nina Zilli, felicità è… coccole e sorrisi con la figlia Anna Blue: mai viste così