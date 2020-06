Top & Flop – Napoli-Spal, il migliore ed il peggiore azzurro in campo

Il Napoli batte la Spal, i nostri Top & Flop della gara

Primo Tempo

Pronti via ed il Napoli passa in vantaggio. Fabian Ruiz pesca Mertens in area, il belga con un palletto insacca il vantaggio azzurro. Rapido controllo al Var, ma la posizione del 14 azzurro è regolare e Pairetto convalida. Il Napoli sembra avere il controllo del match, ottimo fraseggio a centricampo e dominio del campo. Insigne colpisce il palo, sul contropiede delal Spal Petagna firma il pareggio. Callejon, pescato da un bel lancio di Elmas, riporta il Napoli in vataggio. Classico movimento dello spagnolo, che chiude un bel diagonale che non lascia scampo. Sul finire di primo tempo, Insigne va in goal ma dopo un controllo al Var l’arbitro annulla per fuorigioroco.

Secondo Tempo

Il secondo tempo, si riapre come la prima frazione di gioco. Il Napoli è sempre padrone del gioco, anche con molte giocate di qualità degli azzurri. Girandola di cambi, con Younes che appena entrato firma il gol che fisa il punteggio sul 3-1. Occasione anche per Lozano, che più di una volta su ripartenza mette in difficoltà la difesa della Spal. Occasione per Valoti, ma Meret respinge. La gara si conclude senza ulteriori emozioni, con il Napoli che già pensa alla sfida con l’Atalanta che potrà dire molto sul futuro.

TOP – Fabian Ruiz

Lo spagnolo offre una prova di qualità, condita da un assist per Mertens che porta il Napoli in vataggio. Sempre pronto per un appoggio, si fa trovare spesso in possizione favorevole per dialogare con i compagni. Sembra essere tornato su standard che più gli appartengono, alla distanza cala sul piano fisico ma non su quello della qualità.

Flop – Hysai

Poco attento nella situazione che porta al gol del pareggio della Spal. Per il resto fa la sua partita, senza eccellere in qualcosa in particolare. Si limita alla copertura, dando spesso poco appoggio alla fase offensiva.

