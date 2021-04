Top&Flop – Napoli-Crotone: il migliore ed il peggiore in campo

Gli azzurri rischiano ma trovano la vittoria contro il Crotone

Primo tempo

La prima emozione della partita arriva al terzo minuto di gara, Bakayoko raccoglie una ribattuta della difesa del Crotone e calcia col piatto dal limite dell’area. Il pallone sibila di un soffio a lato del palo alla sinistra di Cordaz. Al 17′ minuto il Napoli si rende ancora pericoloso, triangolazione tra Insigne e Mertens. Il capitano del Napoli arriva a tu per tu con il portiere e calcia da posizione defilata, palla sull’esterno della rete.

Appena due minuti dopo arriva la prima rete della partita, Di Lorenzo si invola sulla fascia destra, dribbla Molina e serve a rimorchio Insigne che calcia col destro e batte Cordaz dopo la deviazione di Messias, 1-0 Napoli. Al 22′ arriva anche il raddoppio, bellissima azione del Napoli, Insigne si accentra, serve Fabian e si butta nello spazio, lo spagnolo gli fornisce la palla con un gran lancio in area di rigore, il capitano poi tocca in mezzo con l’esterno destro e serve Osimhen per il tap-in, 2-0 Napoli.

La reazione del Crotone arriva al minuto 24, Manolas allontana male un pallone in area, su cui si avventa Benali che serve Simy che col destro al volo mette a segno la sua quinta rete consecutiva, gol del Crotone. Dopo 10 minuti arriva la rete che da l’illusione agli azzurri di aver chiuso la partita, punizione guadagnata da Fabian Ruiz, batte Mertens e trova un gran gol con il pallone che supera la barriera e batte un Cordaz immobile 3-1 Napoli. L’ultimo sussulto del primo tempo arriva al 41′ minuto, Osimhen calcia in porta ma viene ottimamente stoppato da Cordaz, l’attaccante però recupera subito il pallone e serve in mezzo Mertens che calcia forte e coglie in pieno la traversa.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una doppia sostituzione per il Crotone, entrano Pereira e Vulic, escono Ounas e Rispoli. Poco dopo gli ospiti riaprono il match con il gol del 2-3, al 48′ Simy approfitta di un assist di Messias in uscita da un calcio d’angolo, Manolas non lo contrasta a dovere e lascia che l’attaccante avversario trovi la rete. Lorenzo Insigne sfiora l’eurogol al minuto 57, il Crotone perde malamente palla a centrocampo, il capitano azzurro vede fuori dai pali Cordaz e prova il pallonetto da metà campo, il portiere è battuto ma la palla va alta di un soffio.

Dopo soli due minuti arriva il clamoroso pareggio dei calabresi, errore imperdonabile di Maksimovic che si fa rubare palla da Messias. Il brasiliano si invola verso la porta e a tu per tu con Meret non sbaglia, 3-3. Al 61′ Gattuso effettua un doppio cambio, fuori Bakayoko e Politano, dentro Elmas e Lozano. Gli azzurri si rifanno pericolosi al 63′ con Insigne che, dalla sinistra, serve un pallone tagliato sul secondo palo per Di Lorenzo, il terzino colpisce di testa da due passi, ma il portiere blocca.

Meno di 10 minuti dopo è proprio il terzino destro a regalare i tre unti ai suoi, Di Lorenzo dal vertice destro dell’area lascia partire una rasoiata di sinistro che non lascia scampo a Cordaz e si insacca a fil di palo. La gara si chiude con il Napoli che attacca e sfiora il quinto gol, al minuto 89, dopo uno scambio con Di Lorenzo, Insigne calcia a giro sul secondo palo, palla sul fondo di poco.

Top – Lorenzo Insigne

Apre le danze con la rete dell’1-0, serve l’assist per il 2-0 di Osimhen e si rende pericoloso in tante altre occasioni, corre per 90 minuti senza sosta. Infaticabile e decisivo, il migliore in campo è lui.

Flop – Nikola Maksimovic

Causa il pareggio del Crotone con un errore clamoroso, l’ennesimo di una pessima stagione per lui, qualche indecisione anche dopo il gol vittoria del Napoli, lento e macchinoso nelle giocate. Il peggiore è lui.

Alessandro Santacroce

