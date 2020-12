Torino, emergenza per mister Giampaolo: sei indisponibili contro il Napoli

Altra tegola in casa granata: anche Bonazzoli non partirà per Napoli. Nella gara che vedrà il Torino impegnato allo stadio Maradona contro gli azzurri di Gattuso, il tecnico Marco Giampaolo, secondo quanto si legge sul sito del club, non potrà contare su Ansaldi, Baselli, Bonazzoli, Millico e Murru oltre allo squalificato Lyanco. L’elenco dei convocati, però, verrà diramato domani mattina, dopo l’ultima rifinitura prima di scendere in campo.

