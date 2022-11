Trevisani: “Mi aspetto che il Napoli batta l’Eintracht”

Il commento di Trevisani al sorteggio Champions del Napoli

Il Napoli affronterà l’Eintracht Francoforte negli ottavi di finale di Champions League. Riccardo Trevisani, telecronista di SportMediaset, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League ai microfoni della sua emittente.

Queste le sue parole:

“L’Eintracht è meno forte di tutte le squadre. Ha pochissimo talento, a parte Borré e il portiere, Trapp, che comunque qualche errore lo fa. Non è una squadra che prende e ti fa male e ti schianta, non gioca meglio del Napoli. Se la lasci in partita ha il guizzo per venirne fuori, ma non è una squadra che fa paura. Mentre il Napoli fa paura. Mi aspetto che il Napoli in questo doppio confronto dia 2-3 gol di scarto all’Eintracht: non solo che passi il turno, ma che lo passi bene“.

