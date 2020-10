TURRIS – Preso un mediano promettente

TURRIS – Preso Froncillo per rinforzare la rosa.

Simone Froncillo, mediano classe 2003, si è appena trasferito alla Turris. Froncillo che all’occorrenza gioca come difensore centrale, usato per qualche occasione anche come mezzala.

Il ragazzo ha disputato precedente mente i campionati under con la scuola calcio “Azzurri” di Torre Annunziata, successivamente con la Salernitana, in fine con la “Virtus Vesuvio” di Torre del Greco.

