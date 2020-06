Ufficiale – A Verona, il Napoli con la maglia per celebrare il record di “Ciro Mertens”

Il Napoli scenderà in campo domani sera alle 19:45 con una maglia “personalizzata” in onore di Dries Mertens.

Così come riportato dal sito ufficiale della S.S.C.Napoli, in occasione della gara del Campionato Hellas Verona-Napoli, i partenopei scenderanno in campo con una speciale “patch” celebrativa “Dries Mertens All Time Top Scorer” che sarà apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori.

Un riconoscimento per l’attaccante belga che con il gol segnato all’Inter, in semifinale di Coppa Italia, è salito a 122 reti diventando il top-scorer nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli.

La maglia dedicata al “Ciro napoletano” sarà in vendita, presso gli Official Store della SSC Napoli del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale e nello Store on line del Club.

