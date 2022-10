UFFICIALE – Biglietti in vendita per Napoli-Bologna, prezzi e modalità d’acquisto

Ufficiale, parte la vendita dei biglietti per Napoli-Bologna

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Ssc Napoli ha annunciato che a partire dalle ore 18:00 di oggi sono in vendita i tagliandi per la sfida contro il Bologna che si disputerà il prossimo 16 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito, i prezzi e le modalità d’acquisto dei tagliandi:

Tribuna Posillipo € 85,00

Tribuna Nisida € 65,00

Tribuna Family Adulto € 10,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti € 45,00

Curve € 35,00

Non sono previsti biglietti a tariffa ridotta, eccetto per il settore Tribuna Family.

Al momento, gli anelli inferiore delle curve non saranno posti in vendita.

Ogni tifoso potrà collegarsi al sito di Ticketone e acquistare il biglietto online. Ogni tifoso potrà acquistare al massimo 4 tagliandi. L’acquisto avverrà con il caricamento del titolo digitale sulla fidelity card oppure con la ricezione del biglietto in pdf (modalità stampa@casa). Per quest’ultima modalità non è necessaria la fidelity card.

Fonte immagine in evidenza: sscnapoli.it

