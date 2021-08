Ritorno Maksimovic – Secca la risposta di ADL

Ciro Venerato, collega della redazione di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando di Nikola Maksimovic.

Il difensore serbo Nikola Maksimovic non ha mai celato la volontà, sua e della famiglia, di riaccasarsi in maglia azzurra. Nel corso dell’ultima stagione però, per due volte, ha rifiutato il rinnovo venendo meno alla parola data. Secondo Venerato il presidente De Laurentiis non ha gradito questo atteggiamento e, per tale ragione, è da escludere che il quarto centrale possa essere l’ex Torino.

