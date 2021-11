UFFICIALE – Igor Tudor è risultato positivo al Covid-19

Igor Tudor è positivo al Covid-19. Il comunicato ufficiale dell’Hellas Verona FC.

L’allenatore dell’Hellas Verona, Igor Tudor è positivo al Covid-19. La nota ufficiale del club di patron Setti: “Hellas Verona FC comunica che mister Igor Tudor è risultato positivo a test specifico per Covid-19. L’allenatore croato, regolarmente vaccinato, attualmente sta bene ed è in isolamento domiciliare. La Società ha attivato sin da subito tutte le procedure nel rispetto delle normative vigenti ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

