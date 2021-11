Non solo Inter, il Toronto ha puntato gli occhi su Insigne

Importante indiscrezione sul futuro di Insigne, non solo Inter, il capitano è corteggiatissimo dal Toronto, che lo vorrebbe in coppia con Dries Mertens.

Non solo Inter su Lorenzo Insigne, ma con il rinnovo di contratto che tarda ad arrivare, si fa strada il Toronto, che sta provando a convincere il capitano del Napoli. I dirigenti del club sono stati avvistati in città nelle scorse settimane. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non sarebbero interessati solo al numero 24, bensì, anche a Dries Mertens e consentirgli di continuare a giocare ancora insieme.

