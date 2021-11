Gavillucci: “In Italia si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli”

Claudio Gavillucci, ex arbitro italiano: “In Italia si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli”.

L’ex arbitro italiano, escluso dall’AIA, attualmente direttore di gara in Inghilterra, Claudio Gavillucci, ha rilasciato un’intervista per Il Messaggero: “In Inghilterra procede molto bene, qui c’è la storia del calcio, che si respira in ogni stadio. In Italia si danno troppi rigorini, va alzata la soglia dei falli. Qui in Inghilterra la Var interveniva troppo, così club e FA hanno deciso di invertire la rotta”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Verona, gli scaligeri non hanno mai sofferto i padroni di casa

Auriemma su Zielinski: “Dovrebbe stare in panchina, spazio ad Elmas”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Usa: Kamala Harris peggio di Cheney, solo 28% la promuove