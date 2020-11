UFFICIALE – Juventus-Napoli, respinto il ricorso dei partenopei! Resta lo 0-3 a tavolino ed il punto di penalizzazione!

Vicenda Juventus-Napoli – Clamorosa decisione del Giudice Piero Sandulli che ha respinto il ricorso presentato dal Napoli

Clamorosa decisione del Giudice Piero Sandulli che ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juventus. Ecco il comunicato apparso sul sito ufficiale della FIGC:

“La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre.

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.

