UFFICIALE, Juventus – presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI

La Juventus deposita il ricorso per la penalizzazione in classifica

Ora è ufficiale: la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI in merito alla penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta dalla Corte Federale di Appello in merito alla questione plusvalenze. Lo riporta la redazione di Tuttomercatoweb.

Fonte foto: Flickr

