UFFICIALE – Lazio, l’intero staff di Sarri si dimette: il comunicato

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri la S.S. Lazio ha annunciato che tutto lo staff del tecnico ha preso la medesima decisione.

È notizia di due giorni fa la decisione di Maurizio Sarri di abbandonare il suo incarico come tecnico della Lazio. Nella giornata di oggi la Società biancoceleste ha reso noto anche le dimissioni del suo staff.

Di seguito il comunicato ufficiale apparso sul sito del club:

“La S.S. Lazio rende noto che l`intero staff tecnico di Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni dai rispettivi incarichi. Le dimissioni sono state accettate dalla Società. Come annunciato in precedenza, la guida tecnica della squadra è affidata a Giovanni Martusciello. Il Club ringrazia lo staff per i traguardi raggiunti e per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune umane e professionali.”

