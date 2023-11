UFFICIALE – Napoli, risentimento muscolare per Demme

Il Napoli ha reso noto il report della seduta mattutina di allenamento, comunicando anche un infortunio subito da Diego Demme.

Diego Demme non ha preso parte all’allenamento odierno del Napoli a causa di un infortunio. Il comunicato è arrivato proprio da parte del club azzurro: si tratta di un risentimento muscolare alla cosci destra.

La SSC Napoli ha anche pubblicato il report dell’allenamento avvenuto alla vigilia della sfida contro l’Empoli.

Ecco quanto riportato sui canali social del club:

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Empoli, in programma domani alle ore 12.30 allo Stadio Maradona per la 12esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Demme non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia destra.”

