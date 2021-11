UFFICIALE – Napoli, tutti negativi ai tamponi effettuati nel pomeriggio

La SSC Napoli ha riportato l’esito dei tamponi effettuati al gruppo squadra.

Dopo la positività al Coronavirus del centrocampista Diego Demme, tutti i giocatori del Napoli stanno effettuando tamponi periodici. Per il momento la positività di Demme resta un caso isolato. Poco fa infatti la SSC Napoli ha riportato una nota in cui si legge che i tamponi effettuati al gruppo squadra sono tutti negativi. Per il momento dunque non c’è da preoccuparsi.

🏥 Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questo pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Z8oC6oDDHt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 16, 2021

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, report allenamento: Manolas rientra nel gruppo

Nicolò Schira sicuro: “Napoli pronto alla trattativa rinnovo Ospina: durata e opzione”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Gb: Johnson non ci faremo intimidire dal terrorismo