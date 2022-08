UFFICIALE – Serie A, gli squalificati del prossimo turno

Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto i calciatori squalificati per il prossimo turno di Serie A. Due giornate per Perez dell’Udinese, mentre Empoli e Bologna dovranno fare a meno rispettivamente di Luperto e Orsolini. Inoltre per i toscani arriva anche un turno di squalifica per l’allenatore Paolo Zanetti.

