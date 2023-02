I tifosi sui social: Mario Rui deve darsi una calmata, errore che poteva costare caro

I tifosi azzurri non perdonano l’espulsione a Mario Rui

Il Napoli vince sul campo del Castellani per 2-0 archiviando già nella prima frazione la praitca Empoli. Unica macchia sulla gara è stata l’espulsione sciocca di Mario Rui che dopo aver subito un fallo reagisce rifilando un calcio nelle parti basse a Caputo. I tifosi sui social non glie la fanno passare liscia, i messaggi social infati recitano all’unisono: “gesto sciocco”, “deve darsi un calamata”, “errore che poteva costare caro”. Mario Rui rimane idolo dei tifosi, che dimostrano grande maturità in criticare i propri beniamoni quando commenttono errori come questo.

Fonte foto: Twitter @mariorui_6

