Empoli-Napoli, i voti dei quotidiani per Spalletti

I quotidiani elogiano il tecnico azzurro Luciano Spalletti

“Solo complimenti…vince sempre”. Questo il riassunto di quanto scrivono i quotidiani nelle loro edizioni odierne dopo la vittoria del Napoli sul campo dell’Empoli. Promozione a pieni voti per Luciano Spalletti.

Questi i voti:

Corriere dello Sport, voto 7,5: “I tratti somatici del suo calcio finiscono per rapire, in undici o in dieci (per mezz’ora) è una lezione”.

Corriere della Sera, voto 7,5: “Non si fa intenerire dai ricordi. Il Napoli è bello e spietato”.

Tuttosport, voto 7,5: “Che dire. Solo complimenti“.

La Gazzetta dello Sport, voto 6,5 “Vince sempre, che gli vuoi dire? Solo un dubbio: magari avrebbe potuto concedere un po’ di spazio a qualcuno che gioca meno”.



Fonte foto: Twitter @sscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, emerge una sorprendente statistica su Lobotka

Empoli-Napoli, Spalletti spiega perché non ha fatto turnover

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Evade dal carcere di Nuoro calandosi con le lenzuola